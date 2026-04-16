Российские войска атаковали Киев, Одессу и Днепр. Погибли 13 человек, десятки пострадали

Российские войска в ночь на 16 апреля нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами.

В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, еще 48 человек пострадали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Как уточнил мэр украинской столицы Виталий Кличко, среди погибших — 12-летний мальчик. 26 пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

Разрушения и пожары зафиксированы в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах Киева. По данным ГСЧС, двое человек погибли и еще шестеро пострадали в Оболонском районе, где в результате атаки произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено складское здание, шиномонтаж и магазин. Еще двух погибших, в том числе 12-летнего ребенка, обнаружили под завалами фасада одного из домов в Подольском районе. Там в результате падения обломков ракеты загорелся двухэтажный жилой дом, уточнил Кличко.

Под атаку российских беспилотников и ракет также попала Одесса. По данным главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, погибли шесть человек, еще 11 человек пострадали. Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщает о семи погибших. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры

Под российскую атаку также попал Днепр. В городе повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятия и автомобили. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что погибли два человека, 30 человек пострадали.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что российские войска выпустили по Украине 44 ракеты и 659 беспилотников различных типов. Средства ПВО сбили 31 ракету и 636 дронов. «Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломках на 25 локациях», — говорится в сообщении.