Парламент Грузии одобрил выдачу виз для «цифровых кочевников»

Парламент Грузии 16 апреля в третьем, окончательном чтении принял поправки о введении виз для «цифровых кочевников» — иностранных граждан с высоким доходом, работающих удаленно на зарубежные компании, пишет «Грузия Online».

Новая категория виз C5 будет выдаваться сроком действия на 5 лет и с правом пребывания в Грузии сроком до 1 года. На нее смогут претендовать также члены семьи заявителя — супруги и несовершеннолетние дети.

«Новости — Грузия» уточняют, что визы «цифровых кочевников» планируют выдавать гражданам «безопасных стран», не уточняя, какие государства относят к ним власти Грузии. Стоимость визы C5 будет от 20 до 500 долларов.

Решение о выдаче визы смогут принимать в ускоренном порядке. При этом предусмотрено дополнительное основание для отказа в выдаче визы — «государственная иммиграционная политика».

Даты начала выдачи виз C5 в Грузии пока не уточняются.

Одновременно с поправками о визе «цифрового кочевника» парламент Грузии принял изменения в закон «О трудовой миграции». В частности, его действие не будет распространяться на ряд категорий иностранцев, включая тех, кто работает дистанционно на зарубежные компании или выполняет краткосрочные профессиональные задачи в рамках временных проектов без выхода на местный рынок труда.

Виза «цифрового кочевника» один из распространенных среди уехавших из России способов получить легальную возможность жить в другой стране. «Медуза» подробно писала о таких визах.

Виза цифрового кочевника — один из самых доступных вариантов, как надолго уехать из России Инструкция «Медузы», как получить ее в Европе — не только тем, кто работает в IT

