Главреда сети телеграм-каналов о Северном Кавказе «Сапа» обвинили во взятке полицейскому

Следователи предъявили обвинение главному редактору телеграм-канала «Сапа» Алине Джикаевой в даче взятки (пункты «а», «б» части 4 статьи 291 УК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба московского управления Следственного комитета.

В СК заявили, что Джикаева не признала вину.

По версии следствия, с июля 2020 года полицейский из Махачкалы передавал журналистке, находящейся в Москве, информацию о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащую персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 года полицейский, как утверждает СК, получил от Джикаевой более 250 тысяч рублей.

Полицейский, имя которого не называется, задержан, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки. Он дал признательные показания.

«Сапа» — сеть независимых новостных телеграм-каналов о Северном Кавказе. 14 апреля силовики пришли с обыском в офис издания во Владикавказе. Вскоре СК отчитался о задержании Джикаевой и полицейского из Махачкалы.