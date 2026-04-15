В Москве секс-работнице дали 13 суток ареста за фотографии фуражки с нацистским орлом для ролевых игр. Их на сайте эскорт-услуг нашел сотрудник центра «Э»

В Москве секс-работница получила 13 суток ареста за фотографии головного убора для ролевых игр, стилизованного под фуражку офицеров Третьего рейха. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Фотографии фуражки с нацистским орлом в анкете 39-летней Эльвиры Х. (ее фамилия не называется) на одном из сайтов эскорт-услуг обнаружил сотрудник , после чего на женщину составили протокол о демонстрации нацистской символики.

С какой целью сотрудник центра «Э» изначально просматривал анкеты на сайте эскорт-услуг, не уточняется. «Осторожно, новости» лишь пишет, что он увидел анкету «во время проверки сети».

В суде женщина настаивала, что использовала фуражку «для личных целей», однако суд не согласился с ее доводами.

Публичное демонстрирование нацистской символики в России карается штрафом, арестом на срок до 15 суток или обязательными работами на срок до 100 часов. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Само по себе занятие проституцией в России также является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей. О претензиях правоохранительных органов к Эльвире Х. по этой административной статье не сообщается.