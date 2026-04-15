Украинские дроны атаковали Стерлитамак. На территории нефтехимического завода начался пожар
Украинские беспилотники утром 15 апреля атаковали Башкортостан, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, несколько дронов сбили над промышленной зоной Стерлитамака.
Обломки беспилотников упали на территорию одного из предприятий. О каком предприятии идет речь, он не уточнил. «Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — добавил Хабиров.
Издание Astra на основе полученной от очевидца фотографии пришло к выводу, что дроны атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод, который выпускает компоненты топлива, включая авиационный бензин, а также различные химические добавки и отвердители.
Украинский телеграм-канал Supernova+ публикует фото и видео с пожаром в Стерлитамаке.
Расстояние от Стерлитамака до линии фронта превышает 1500 километров.