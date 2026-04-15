Суд отменил запрет на въезд в Литву Моргенштерну. Рэперу присудили 34 евро судебных издержек

Высший административный суд Литвы отменил решение о запрете на въезд в страну российскому рэперу Алишеру Моргенштерну. Об этом пишет LRT.

Суд отметил, что первоначальное решение Департамента миграции о запрете по причинам «угроз государственной безопасности» опиралось на данные МИД Литвы, поэтому является неправомерным. По закону такие оценки должен давать не МИД, а Департамент госбезопасности.

Моргенштерну также присудили судебные издержки в размере «почти 34 евро», сообщил журналистам представитель суда.

Моргенштерну запретили въезд в Литву в середине ноября 2025 года. Из-за этого оказался сорван его концерт в Вильнюсе, запланированный на конец того месяца. Запрет был выдан сроком на 10 лет.

Моргенштерн до войны неоднократно положительно высказывался о политике Владимира Путина, однако после ее начала поменял позицию по этому вопросу и уехал из России. В мае 2022 года его объявили «иностранным агентом». В 2024 году на него возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» и объявили в розыск в РФ.