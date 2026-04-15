Иркутский областной суд приговорил программиста Вадима Некращука к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщает издание «Люди Байкала» со ссылкой одного из слушателей заседания суда.

Также Некращуку назначили штраф в 268 тысяч рублей. Прокурор просил приговорить его к 15 годам лишения свободы.

По версии следствия, Некращук сфотографировал контрольно-пропускной пункт военной части и отправил ее геолокацию предполагаемому сотруднику украинской разведки.

Программиста задержали весной 2025 года. На одном из заседаний суда он рассказал, что двое суток провел в отделении ФСБ. Почти все время, по словам Некращука, его держали в черной непрозрачной маске, а на ночь надевали наручники на руки и ноги.

Затем следователь, утверждал подсудимый, предложил ему либо отправиться в СИЗО, либо согласиться на участие в программе госзащиты и переехать на конспиративную квартиру. Некращук выбрал второй вариант и находился там до 23 июня 2025 года — более 3,5 месяцев, утверждал он.

На конспиративной квартире его держали в изоляции: у программиста не было связи с внешним миром, он не мог выходить на улицу, подходить к окну или заниматься физической активностью.

В этот период, когда доступ к технике Некращука имели только сотрудники ФСБ, с криптокошелька иркутянина были похищены активы примерно на 150 тысяч рублей. Программист узнал об этом в СИЗО, куда его все равно вскоре перевели. Там он подписал признательные показания.

Как сообщала Sotavision, военная прокуратура признала факт хищения средств Некращука, но дело возбуждать не стала. Журналисты не уточняли, почему и когда был получен отказ.

В суде защита указывала, что сведения о военной части, которую якобы снимал Некращук, можно найти на картах в интернете.

Еще одно громкое дело о госизмене

«Да, я жалею, что поехал» Письма Михаила Лощинина из СИЗО. Он отправился из Европы в Петербург, чтобы навестить больного отца. Его могут посадить за «госизмену», потому что его бывшая девушка — украинка

