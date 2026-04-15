Российская писательница Евгения Некрасова стала лауреатом премии О.Генри за лучший рассказ. Ее отметили за произведение «Медведица» (She-Bear) 2023 года, сообщается на сайте премии.

Некрасова известна по работам в традиции магического реализма с опорой на фольклор, пишет «Коммерсант». Одно из ее знаковых произведений — роман «Калечина-Малечина» 2018 года, который стал финалистом премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «НОС».

Среди других ее работ — цикл прозы «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (2019), сборник «Домовая любовь» (2021) и роман «Кожа» (2022).

Премию О.Генри учредили в 1918 году в честь американского писателя, известного короткой прозой. До 2011 года на награду могли претендовать только авторы из США и Канады, но сейчас таких ограничений нет.

Среди лауреатов премии прошлых лет — Стивен Кинг, Труман Капоте, Уильям Фолкнер, Джон Апдайк. В 2022 году премию получил Владимир Сорокин, его наградили за рассказ «Лошадиный суп».