ФСБ и СК отчитались о задержании организаторов «крупнейшей площадки» по уходу от уплаты налогов. Возбуждено дело из-за недополучения бюджетом триллиона рублей

ФСБ сообщила о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть юридических лиц для ухода от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний. Об этом пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на заявление спецслужбы.

По данным ФСБ, фигуранты дела организовали в московском регионе «крупнейшую площадку» налога на добавленную стоимость (НДС), состоявшую из более чем 4800 организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний.

В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области проведено более 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности, а также в связанных с ними офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний.

В Следственном комитете сообщили, что с 2023 года участники группы создали более четырех тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли они продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени фиктивных юрлиц. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Поддельные счета-фактуры «неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», заявили в СК.

«В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 1 триллиона рублей в виде налогов», — добавили в Следственном комитете.

ФСБ отмечает, что задержанные организаторы схемы — ранее судимые по экономическим преступлениям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187).

РБК писал 14 апреля, что фиктивные вычеты получили более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге.