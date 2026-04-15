«Би-би-си» сократит 10% сотрудников

Вещательная корпорация «Би-би-си» объявила 15 апреля, что сократит от 1800 до 2000 рабочих мест, то есть почти каждого десятого сотрудника, чтобы справиться со «значительным финансовым давлением».

Исполняющий обязанности генерального директора «Би-би-си» Талфан Дэвис сообщил сотрудникам, что корпорации в ближайшие два года нужно сэкономить 500 миллионов фунтов стерлингов. Он не исключил, что в результате сокращений придется закрыть целые каналы или службы.

Дэвис заявил сотрудникам, что «разрыв между нашими расходами и нашими доходами растет». По его словам, это связано с инфляцией, сокращением доходов от лицензионного сбора и коммерческой деятельности, а также нестабильностью глобальной экономики.

Работу Британской вещательной корпорации в Великобритании в основном напрямую финансируют жители страны, которые платят за телевизионную лицензию. Всемирная служба «Би-би-си» частично финансируется за счет правительственных грантов. Кроме того, «Би-би-си» ведет коммерческую деятельность.

Сейчас на «Би-би-си» работает около 21,5 тысячи постоянных сотрудников.