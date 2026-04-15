Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуализированном насилии
Полиция Мельбурна начала расследование, после того как актриса Руби Роуз подала заявление против певицы Кэти Перри о сексуализированном насилии. Об этом пишет The Guardian.
В заявлении полиции не приводятся детали предполагаемого инцидента — там лишь отметили, что это произошло в одном из ночных клубов в центре Мельбурна в 2010 году.
Ранее Роуз изложила свою позицию в соцсетях. По ее утверждению, во время той вечеринки Перри против ее воли потерлась гениталиями о ее лицо.
«Я рассказывала эту историю [раньше], но позиционировала ее как „забавный случай про пьянство“, потому что не знала, как еще с этим справиться. Позже она [Перри] согласилась помочь мне получить визу в США. Поэтому я держала это в секрете», — объясняла Роуз, почему она так долго не подавала заявление в полицию.
Кэти Перри обвинения в сексуализированном насилии отрицает.