Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуализированном насилии

Полиция Мельбурна начала расследование, после того как актриса Руби Роуз подала заявление против певицы Кэти Перри о сексуализированном насилии. Об этом пишет The Guardian.

В заявлении полиции не приводятся детали предполагаемого инцидента — там лишь отметили, что это произошло в одном из ночных клубов в центре Мельбурна в 2010 году.

Ранее Роуз изложила свою позицию в соцсетях. По ее утверждению, во время той вечеринки Перри против ее воли потерлась гениталиями о ее лицо.

«Я рассказывала эту историю [раньше], но позиционировала ее как „забавный случай про пьянство“, потому что не знала, как еще с этим справиться. Позже она [Перри] согласилась помочь мне получить визу в США. Поэтому я держала это в секрете», — объясняла Роуз, почему она так долго не подавала заявление в полицию.

Кэти Перри обвинения в сексуализированном насилии отрицает.

Кэти Перри без спроса поцеловала конкурсанта «American Idol», который до этого никогда не целовался. Певицу обвинили в харассменте

