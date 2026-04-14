В Петербурге 13 апреля задержали бывшего члена «временного правительства» самопровозглашенной ДНР и автора Z-канала Александра Васьковского.

Пост о задержании появился в телеграм-канале самого Васьковского под названием «Из Донецка разгорится пламя». В нем был опубликован фрагмент протокола по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Поводом для протокола, как следует из публикации, стали два поста Васьковского. Один касался коррупции в руководстве самопровозглашенной ДНР, во втором Васьковский комментировал новость, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции в обмен на пленных солдат ВСУ.

Во вторник, 14 апреля, в телеграм-канале появился еще один пост, в котором Васьковский сообщал, что он на свободе и у него будет суд. По его словам, обвинение против него строится на «„экспертизе“ какого то доктора философии из педуниверситета им. Герцена Прилуцкого А.М.».

Экспертиза, как утверждает Васьковский, пришла к выводу, что «Донецкая республика» — это «общность людей, которую я оскорбил не то по национальному, не то по религиозному признаку». Кроме того, по словам Васьковского, эксперты сделали вывод о его неуважении к армейским командирам из-за цитирования новости о Кадырове.

53-летний Александр Васьковский — уроженец Донецка. В начале 2014 года он присоединился к пророссийским сепаратистам, был сопредседателем «временного правительства» самопровоглашенной ДНР, а затем исполнял обязанности председателя комитета по транспорту Верховного Совета ДНР. Осенью Васьковский стал соорганизатором и председателем независимого профсоюза шахтеров, который уже позже, в 2019 году, проводил забастовки из-за невыплаты зарплат. Васьковский написал книгу под названием «Из Донецка разгорится пламя» (так же называется его телеграм-канал). В описании книги он охарактеризован как член первого правительства Донецкой Народной республики и депутат Верховного совета ДНР.

Кто придумал, что Донбасс — это «русский мир»? И как в регионе раскручивали сепаратистские идеи, которыми Путин воспользовался для нападения на Украину? Выпуск рассылки «Кит» на «Медузе»

