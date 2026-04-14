В Казани произошел пожар на старейшем пороховом заводе России
Пожар произошел на территории Казанского порохового завода, сообщила пресс-служба главы Татарстана 14 апреля.
По ее информации, в результате пожара частично обрушились конструкции. Причина возгорания, по данным властей, носит техногенный характер.
В пресс-службе отметили, что несколько человек пострадали. По данным телеграм-канала «112», близкого к силовым структурам, госпитализированы два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Производство на заводе не останавливали, добавили власти Татарстана.
Казанский пороховой завод — старейший в России. Он выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения.