В Казани произошел пожар на старейшем пороховом заводе России

Пожар произошел на территории Казанского порохового завода, сообщила пресс-служба главы Татарстана 14 апреля.

По ее информации, в результате пожара частично обрушились конструкции. Причина возгорания, по данным властей, носит техногенный характер.

В пресс-службе отметили, что несколько человек пострадали. По данным телеграм-канала «112», близкого к силовым структурам, госпитализированы два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Производство на заводе не останавливали, добавили власти Татарстана.

Казанский пороховой завод — старейший в России. Он выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения.