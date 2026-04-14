В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли пять человек, более двадцати ранены
Источник: Александр Ганжа
В Днепре в результате ракетной атаки погибли пять человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Еще 22 человека были госпитализированы с ранениями, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.
В ГСЧС Украины сообщили, что Россия атаковала «объект инфраструктуры», не уточнив деталей.
Судя по фото и видео с места происшествия, удар пришелся по магазину и кафе. Также повреждения получили частные автомобили.
Российские военные атаку не комментировали.