В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли пять человек, более двадцати ранены

В Днепре в результате ракетной атаки погибли пять человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Еще 22 человека были госпитализированы с ранениями, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

В ГСЧС Украины сообщили, что Россия атаковала «объект инфраструктуры», не уточнив деталей.

Судя по фото и видео с места происшествия, удар пришелся по магазину и кафе. Также повреждения получили частные автомобили.

Российские военные атаку не комментировали.