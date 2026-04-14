Российскую «дочку» Microsoft признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Майкрософт Рус» и открыл в компании конкурсное производство, сообщается в материалах суда от 14 апреля.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в сентябре по заявлению ООО «Майкрософт Рус», пишет РИА Новости. Неисполненные обязательства компании превышали 1,5 миллиарда рублей.

Материнская компания Microsoft перестала продавать продукты и услуги в России в 2022 году после начала большой российско-украинской войны. При этом «Майкрософт Рус» продолжила оказывать техподдержку. К 2024 году у компании остался один клиент, он прекратил работу с российской «дочкой» Microsoft в 2025-м.

После начала войны и сокращения бизнеса «Майкрософт Рус» получила десятки судебных исков на миллионы рублей от российских компаний, закупавших лицензии на Windows и Office. Среди истцов были «Аэрофлот», ВТБ, «Мегафон», «Лента», «Сургутнефтегаз», Газпромбанк.

В структуру Microsoft в России входят еще три юрлица — «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус».

Microsoft — 50 лет. Вспоминаем главные продукты одной из крупнейших компаний в мире За полвека успешных было немало (но неудачных — еще больше)

еще немного о Microsoft

Microsoft — 50 лет. Вспоминаем главные продукты одной из крупнейших компаний в мире За полвека успешных было немало (но неудачных — еще больше)