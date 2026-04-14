Прокуратура потребовала объявить «экстремистской» организацией «Группу 24» и запретить ее деятельность в России

Прокуратура Ивановской области потребовала объявить «экстремистской» организацией общественное движение «Группа 24», созданное в 2012 году уехавшим из Таджикистана в Россию предпринимателем Умарали Кувватовым.

Соответствующий иск, как стало известно «Коммерсанту», направлен в суд в Иваново. Ответчиком в иске указан Махмадджон Рахматджони, отбывающий 20-летний срок за тяжкие преступления в Таджикистане.

Прокуратура, пишет «Коммерсант», утверждает, что деятельность «Группы 24» «направлена на активизацию протестных по отношению к государственной власти настроений, призывы к населению стран-участниц СНГ к массовым беспорядкам и свержение основ конституционного строя». Кроме того, по версии прокуратуры, «подконтрольные „Группе 24“ интернет-площадки» используются европейскими организациями для «кампании по дискредитации России», а ее сторонники занимаются сбором средств для «украинских вооруженных формирований».

Махмадджон Рахматджони, который в иске назван лидером «Группы 24» в России, в 2010 году получил гражданство РФ. В мае 2021 году соратники Махмадджона Рахматджони, заявили, что он вывезен из России в Таджикистан. В сентябре того же года суд в Душанбе приговорил его к 20 годам лишения свободы. Власти РФ заявили, что Рахматджони лишен приобретенного российского гражданства.

Основатель «Группы 24» Умарали Кувватов, которого в Таджикистане обвиняли в призывах к массовым беспорядкам, был убит в Стамбуле в 2015 году.

В Таджикистане движение «Группа 24» еще в 2014 году было объявлено экстремистским и запрещено. Участники «Группа 24» неоднократно сообщали о задержании своих соратников в России и Европе и экстрадиции их в Таджикистан, где суды приговаривали их к длительным срокам заключения.