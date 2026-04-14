Иран потребовал компенсацию от пяти арабских стран за участие в войне
Тегеран собирается добиваться выплаты компенсации от пяти арабских стран «за их участие в американо-израильской войне против Ирана». Такое заявление, сообщают иранские СМИ, включая агентство IRNA, сделал постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани.
Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, заявил Иравани, «нарушили свои международные обязательства перед Ираном» и должны компенсировать «весь материальный и моральный ущерб». Сумму компенсации он не уточнил.
Иран, после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по его территории, атаковал ракетами и дронами страны Персидского залива, которые Тегеран счел союзниками Соединенных Штатов. От иранских ударов пострадали, в числе прочих, Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Израильская газета The Jerusalem Post в апреле писала со ссылкой на оценку разведки сообщала, что Ирану за 1,5 месяца войны нанесен экономический ущерб в 140-145 миллиардов долларов.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что ущерб от войны власти страны предварительно оценивают в 270 миллиардов долларов.