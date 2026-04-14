Художник Андрей Акузин покончил с собой в СИЗО. Его арестовали за комментарий

В СИЗО-2 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края повесился 53-летний Андрей Акузин, рассказала «Медиазоне» его подруга, режиссер Татьяна Фролова, живущая во Франции.

Андрей Акузин, 2000-е

По ее словам, Акузина арестовали 2 апреля за прошлогодний комментарий. За день до ареста он перестал выходить на связь. До этого они с Фроловой много переписывались, в том числе обсуждая возможный отъезд художника из России.

Акузин, со слов подруги, после каждого разговора с ней удалял переписку, но первоапрельскую не удалил. В сообщениях он много раз повторял фразу о том, что «единственный свободный протест сегодня — это самоубийство».

«Медиазоне» не удалось найти карточку об аресте художника на сайтах судов Комсомольска-на-Амуре. В чем именно его обвиняли, неизвестно. Адвоката у Акузина, по словам его подруги, не было.

7 апреля Акузину исполнилось 53 года. На следующий день он покончил с собой в камере СИЗО, рассказали Фроловой знакомые художника в Комсомольске-на-Амуре. В список террористов и экстремистов художника добавили уже посмертно, 10 апреля, отмечает «Медиазона».

«Никакой он не террорист, это просто смешно, просто не хотел молчать — формально его взяли за какой-то лайк или ответ на какой-то пост», — заявила Фролова.

Андрей Акузин известен в Комсомольске-на-Амуре как художник, в 2000-х в городе проходила персональная выставка его работ. Позже он работал в драматическом театре художником-постановщиком и открыл предприятие, занимающееся цифровой печатью.

Акузина можно найти в слитых базах «оппозиционеров». В его личном инстаграме нет политических высказываний, за исключением поста от июля 2022 года. Тогда он опубликовал видео, как оркестр на площади в Комсомольске-на-Амуре играет военный марш, подписав ролик «Нет войне».

В одном из ботов в телеграме, который анализирует публичные комментарии пользователя, отмечается, что Акузин интересовался «протестом» и движением «Артподготовка», которое запрещено в России.