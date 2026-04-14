Forbes: российская таможня начала начислять повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, ввезенные через ЕАЭС
Российская таможня начала начислять бизнесу повышенные пошлины на товары, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они произведены в «недружественных» странах, рассказали изданию Forbes юристы и предприниматели.
По данным Forbes, ставки составляют от 15% до 50%. Издание приводит в пример духи из Франции, которые облагаются пошлиной по ставке 20%, и помаду по ставке 35%, хотя базовая пошлина на них составляет 6,5%. Forbes напоминает, что раньше таможня не требовала доплат пошлин, если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС».
Если эта практика сохранится, цены на повседневные непродовольственные товары могут вырасти на 10–15%, в отдельных сегментах — до 30%, отмечает Forbes. В числе наиболее уязвимых категорий издание называет одежду и косметику на маркетплейсах.