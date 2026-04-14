Forbes: российская таможня начала начислять повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, ввезенные через ЕАЭС

Российская таможня начала начислять бизнесу повышенные пошлины на товары, ввозимые из Евразийского экономического союза ( ), если они произведены в «недружественных» странах, рассказали изданию Forbes юристы и предприниматели.

По данным Forbes, ставки составляют от 15% до 50%. Издание приводит в пример духи из Франции, которые облагаются пошлиной по ставке 20%, и помаду по ставке 35%, хотя базовая пошлина на них составляет 6,5%. Forbes напоминает, что раньше таможня не требовала доплат пошлин, если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС».

Если эта практика сохранится, цены на повседневные непродовольственные товары могут вырасти на 10–15%, в отдельных сегментах — до 30%, отмечает Forbes. В числе наиболее уязвимых категорий издание называет одежду и косметику на маркетплейсах.

Два года война толкала экономику России вверх — но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды — они будут важны и в 2026-м

