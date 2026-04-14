Бывшего гендиректора главного производителя спутников в России отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Красноярска отправил под домашний арест Николая Тестоедова — бывшего генерального директора главного в России производителя спутников АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Решение вынесли еще 9 апреля, уточняется в сообщении. Тестоедова обвинили в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). В конце января у него прошел обыск по этому делу, но тогда Тестоедов проходил по нему как свидетель, отмечает Ngs24.ru.

Тогда же сообщалось об аресте двух сотрудников «Решетнева» — начальника отдела и начальника сектора того же отдела. Их тоже подозревали в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты дела в составе группы похитили более 6,1 миллиона рублей.

Николай Тестоедов — академик Российской академии наук (РАН), один из самых авторитетных специалистов в области спутниковых технологий в России, пишет T-Invariant.

Тестоедов возглавлял АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева с 2008-го по 2022-й. Под его руководством предприятие создавало и производило спутники для системы ГЛОНАСС, геостационарные спутники серии «Экспресс», а также аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

После «Решетнева» Тестоедов стал директором Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.