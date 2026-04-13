Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток студента колледжа Константина Бодунова по протоколу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП), обратили внимание «Осторожно, Москва» и «Медиазона».

Бодунов, следует из решения суда и публикаций СМИ, днем 8 апреля пришел в мавзолей Ленина на Красной площади. Он отстоял очередь в мавзолей, дошел до саркофага с телом Ленина, а затем несколько раз ударил по саркофагу и бросил в него свой мокасин.

Вину студент не признал. Он объяснил свой поступок тем, что «не согласен с экономической и религиозной политикой» Владимира Ленина. По данным «Осторожно, Москва», Бодунову 18 лет, он учится на первом курсе.

