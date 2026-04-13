В Алтайском крае подтоплены десятки жилых домов. В Кировской области из-за паводка нарушено сообщение с 136 населенными пунктами 

В Алтайском крае из-за паводка подтоплены 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, а также два участка автодорог, сообщило утром 13 апреля ГУ МЧС по региону. За двое суток количество подтопленных домов в Алтайском крае выросло более чем 2,5 раза.

В Кировской области из-за закрытия движения по мостам в результате половодья, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, нарушено транспортное сообщение с 136 населенными пунктами, сообщил глава региона Александр Соколов.

Все населенные пункты, в которые временно нельзя проехать, сообщает ТАСС, «обеспечены необходимыми запасами продовольствия, медикаментов и ГСМ», подчеркнули власти Кировской области. Половодье в регионе продолжается, но идет на спад, добавили в пресс-службе областного правительства.

В Новосибирской области из-за паводка подтоплено 10 населенных пунктов и 15 садоводческих товариществ (СНТ), сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», также затоплены пять участков автодорог и подтоплено два автомобильных моста. Нет транспортного сообщения с двумя населенными пунктами в Болотнинском и Тогучинском районах. Эти населенные пункты, подчеркнул Орлов, обеспечены запасом продовольствия и медикаментов. Жилые дома, добавил он, не подтоплены.

В разных регионах России каждый год происходят подтопления из-за весеннего половодья — экстремально быстрого подъема уровня воды в реках из-за таяния снега. В 2024 году, когда из-за половодья пострадали многие населенные пункты на Урале и в Сибири, «Медуза» изучала, какие факторы провоцирую наводнения, и пыталась понять, можно ли было предотвратить разрушительные последствия.

Читайте также

Читайте также

