Переехавшие в Казахстан россияне сообщили об изменении правил получения вида на жительство (ВНЖ) в этой стране. По словам некоторых релокантов, для оформления ВНЖ теперь требуется подтвердить владение казахским языком на уровне B2.

О нововведении, в частности, сообщила в тиктоке Виктория Лаухина, переехавшая в Казахстан из России. Также об этом рассказывал россиянин Вадим Ермолаев, который прошел все этапы новой системы получения ВНЖ и получил отказ. О требовании сертификата, подтверждающего владение языком на уровне B2 (выше среднего) пишут в профильных группах в соцсетях, сообщает издание Liter.kz.

Никакой официальной информации об изменении требований для получения ВНЖ, по состоянию на 13 апреля, власти Казахстана не публиковали.

В видеоинструкции на официальном сайте Kazahstan Migration говорится лишь о необходимости подтвердить знание языка на уровне А1 (элементарный) сертификатом КАЗТЕСТ. На сайте Национального центра тестирования, проводящего КАЗТЕСТ с сертификатами от A1 до С1 (высший), также нет упоминаний о новом требовании для ВНЖ.

Требование подтверждения уровня знания казахского языка на уровне A1 для получения вида на жительства действует в Казахстане с 13 февраля 2026 года. Соискателям также необходимо заполнить развернутую анкету (ответы в ней оцениваются по специальной системе и нужно набрать не меньше определенного количества баллов), пройти собеседование со спецслужбами и предоставить либо письменное согласие от страны гражданства на выезд на ВНЖ за границу, либо «листок убытия». Кроме того, от претендующих на ВНЖ требуют договор аренды и подтверждение платежеспособности — на счету должны быть минимум 5,7 миллиона тенге (около 900 тысяч рублей), писала «Новая газета Европа». Также им необходимо предоставить медицинские справки и справку об отсутствии судимости.

Новые требования не распространяется на продление ВНЖ, на получение ВНЖ инвесторами, представителями востребованных профессий из специального списка, а также на участников программы «цифровых кочевников» (Digital Nomad Residence) для иностранных IT-специалистов, проживающих в Казахстане и работающих оттуда на зарубежные компании. Вид на жительство выдается в Казахстане иностранцам на 10 лет.