Глава Хакасии заявил, что жители республики поддержали идею установки памятника Сталину. В голосовании участвовали 2% населения

Общественная палата Хакасии подвела итоги «народного голосования» по вопросу об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в Абакане — жители республики поддержали эту инициативу. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, большинство жителей, принявших участие в общественных обсуждениях, поддержали идею об установке памятника. За установку монумента высказали 78,52% проголосовавших. Издание «7×7» отмечает, что, согласно данным Общественной палаты, в «общественных обсуждениях» участвовали 13,5 тысячи человек, то есть 2,6% населения республики. В поддержку установки памятника высказались 10,6 тысячи человек.

Информагентство «Хакасия» писало, что местами для голосования были назначены учреждения, работающие до 17:00 и только в рабочие дни. «Соответственно, большинство участников общественных обсуждений составят пенсионеры — ядерный электорат КПРФ», — говорилось в материале. При этом голосовать один человек мог несколько раз, но делать это нужно было в разных местах.

Установить памятник Сталину в Абакане предложила организация «Дети войны». В организации заявили, что готовы профинансировать установку монумента. Губернатор Валентин Коновалов (член КПРФ) идею «Детей войны» называл «разумной».

По данным на 2023 год, в России установлены более 100 памятников Иосифу Сталину.

70 лет назад Хрущев развенчал культ личности Сталина. Но демонтировать советскую систему ни он, ни другие руководители страны не собирались Зачем тогда нужна была критика репрессий? И о чем умолчал Хрущев в своем докладе?

70 лет назад Хрущев развенчал культ личности Сталина. Но демонтировать советскую систему ни он, ни другие руководители страны не собирались Зачем тогда нужна была критика репрессий? И о чем умолчал Хрущев в своем докладе?