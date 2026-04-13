Глава Хакасии заявил, что жители республики поддержали идею установки памятника Сталину. В голосовании участвовали 2% населения
Общественная палата Хакасии подвела итоги «народного голосования» по вопросу об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в Абакане — жители республики поддержали эту инициативу. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
По его словам, большинство жителей, принявших участие в общественных обсуждениях, поддержали идею об установке памятника. За установку монумента высказали 78,52% проголосовавших. Издание «7×7» отмечает, что, согласно данным Общественной палаты, в «общественных обсуждениях» участвовали 13,5 тысячи человек, то есть 2,6% населения республики. В поддержку установки памятника высказались 10,6 тысячи человек.
Информагентство «Хакасия» писало, что местами для голосования были назначены учреждения, работающие до 17:00 и только в рабочие дни. «Соответственно, большинство участников общественных обсуждений составят пенсионеры — ядерный электорат КПРФ», — говорилось в материале. При этом голосовать один человек мог несколько раз, но делать это нужно было в разных местах.
Установить памятник Сталину в Абакане предложила организация «Дети войны». В организации заявили, что готовы профинансировать установку монумента. Губернатор Валентин Коновалов (член КПРФ) идею «Детей войны» называл «разумной».
По данным на 2023 год, в России установлены более 100 памятников Иосифу Сталину.