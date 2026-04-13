ФСБ и СК заподозрили администраторов трех телеграм-каналов в манипулировании российским фондовым рынком

ФСБ сообщила, что «пресекла деятельность» троих граждан России, которые использовали телеграм-каналы для манипулирования ценными бумагами на Московской бирже.

Речь идет о телеграм-каналах «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ», «причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком». Троих фигурантов дела ФСБ называет «организаторами» телеграм-каналов.

По версии спецслужбы, с 2023 по 2024 год фигуранты «воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене». «Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке. <…> Задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете утверждают, что манипулированием рынком акций занимались трейдеры из компании PFL Advisors. По данным СК, фигуранты влияли на цену актива «путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене». В ведомстве уточнили, что действия фигурантов привели к «существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере».

СК возбудил «в отношении организованной группы из компании PFL Advisors» уголовное дело по статье о манипулировании рынком с извлечением излишнего дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 185.3 УК РФ).

Выбрана ли для фигурантов дела какая-либо мера пресечения, в сообщениях СК и ФСБ не уточняется.