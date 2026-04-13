Бывшего сенатора-единоросса Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам по делу о покушении на убийство бизнес-партнера

Бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о покушении на убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, сообщает «Медиазона» 13 апреля.

По версии обвинения, Савельев решил убить своего бизнес-партнера из-за конфликта вокруг доли в компании «Оптомониторинг». В тот момент Ионов отбывал срок в колонии. Савельев через знакомых собирался заплатить за его убийство 100 тысяч долларов. Один из участников цепочки обратился в ФСБ.

Савельев вину не признал.

Дмитрий Савельев возглавлял компанию «Транснефть» в 1998-1999 годах, затем 17 лет работал депутатом Госдумы. Стал сенатором от Тульской области в 2016 году, занимал этот пост вплоть до своего задержания в августе 2024-го. Состоял в партии «Единая Россия». Находится под санкциями США, Евросоюза и других западных стран.