34-летняя Мари-Луизе Эта стала тренером берлинского футбольного клуба «Унион», сообщается на сайте клуба. Она сменила на этом посту Штеффена Баумгарта, уволенного из-за слабых результатов команды.

Она проведет с «Унионом» оставшиеся пять туров в Бундеслиге, а со следующего сезона возглавит женскую команду клуба.

Эта работает с «Унионом» с 2023 года, когда она стала помощником главного тренера в мужской команде до 19 лет.

«Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Мари-Луизе Эта стала первой в истории женщиной на посту главного тренера среди пяти сильнейших футбольных лиг Европы (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), сообщает «Спортс».

Женщины тренировали мужские команды в низших дивизионах, но никогда в высшем дивизионе европейских лиг, отмечает Deutsche Welle. Так, немецкий клуб «Ингольштадт», выступающий в третьем дивизионе, с 2024 года возглавляет Сабрина Виттман, а французский «Клермон» из второго дивизиона в 2014-2017 годах тренировала Корин Дьякр.