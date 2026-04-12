Китайские рабочие устроили протест в Комсомольске-на-Амуре

Более 100 китайских рабочих прошли маршем по улицам Комсомольска-на-Амуре утром 12 апреля, следует из видеозаписей, опубликованных проектами Komsagram и «Касаткин пишет». После марша протестующие сели на тротуарах и газонах на проспекте Первостроителей.

Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что протест устроили рабочие компании «Петро-Хэхуа» из строительного городка, расположенного рядом с нефтяным заводом. Судя по видео, они несли в руках плакаты на китайском и русском языках и просили помощи у президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На встречу с протестующими выехал глава города Дмитрий Заплутаев, сообщил автор телеграм-канала «Касаткин пишет». На странице мэра во «ВКонтакте» появилась запись о том, что администрация города и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими. Однако затем пост удалили.

Полиция и Росгвардия, которые дежурят на месте проведения акции, не задерживают протестующих.

Китайские рабочие нефтезавода в Комсомольске-на-Амуре в ноябре 2021 года уже проводили похожую акцию из-за невыплаты зарплаты. Тогда они требовали вернуть их на родину.