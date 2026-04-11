Трамп объявил о начале переговоров с Ираном

В Исламабаде начались переговоры делегаций США и Ирана, заявил Дональд Трамп в телефонном разговоре с корреспондентом NewsNation.

Американский лидер добавил, что если переговорный процесс пойдет неудачно, то США «готовы к действиям» и «перегрузятся».

О старте переговоров также сообщает СNN со ссылкой на иранскую государственную телекомпанию IRIB. Телеканал отмечает, что пока остается неясным, ведутся ли переговоры напрямую или через посредников.

Переговоры проходят в отеле Serena, расположенном в центре столицы Пакистана.

В первой половине 11 апреля иранская и американская делегации по отдельности встретились с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

США и Иран начинают переговоры в Исламабаде. Вот о чем они будут спорить и из-за чего может сорваться перемирие Предварительные планы сторон прямо противоположны друг другу