Трамп объявил о начале переговоров с Ираном
Источник: CNN
В Исламабаде начались переговоры делегаций США и Ирана, заявил Дональд Трамп в телефонном разговоре с корреспондентом NewsNation.
Американский лидер добавил, что если переговорный процесс пойдет неудачно, то США «готовы к действиям» и «перегрузятся».
О старте переговоров также сообщает СNN со ссылкой на иранскую государственную телекомпанию IRIB. Телеканал отмечает, что пока остается неясным, ведутся ли переговоры напрямую или через посредников.
Переговоры проходят в отеле Serena, расположенном в центре столицы Пакистана.
В первой половине 11 апреля иранская и американская делегации по отдельности встретились с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.