Российские войска атаковали Одессу. Есть погибшие и раненые

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате ударов по Одессе, нанесенных российскими войсками в ночь на 11 апреля, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, под удары попала гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад, заведения питания. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям отмечает, что двое погибших были обнаружены в жилом частном доме после тушения пожара, возникшего в результате попадания российских беспилотников.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что в ночь на 11 апреля российские военные атаковали Украину 160 ударными беспилотниками. Силы украинской ПВО сбили или подавили 133 дрона. «Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых обломков в 11 локациях», — говорится в заявлении ВСУ.