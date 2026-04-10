Во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники. Пострадали более 10 человек, есть погибшие

Обновлено. При взрыве погибли два человека — их тела извлекли из-под завалов. Глава республики Сергей Меняйло также опубликовал поименный список пострадавших.

Во Владикавказе произошел взрыв в складских помещениях в Партизанском переулке. По предварительным данным, там хранилась пиротехника.

В результате взрыва пострадали не менее 14 человек, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минздрав республики. Состояние как минимум четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое. В числе пострадавших не менее двоих детей, добавил Меняйло.

По данным МЧС, площадь обрушения на складе с пиротехникой составила 800 квадратных метров. Пожар после взрыва уже потушен.