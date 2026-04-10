В архитектурную студии ZROBIM architects в Минске 9 апреля пришли силовики с обыском, сообщило издание «Зеркало».

В ходе обыска, как пишет «Зеркало», были задержаны около 50 сотрудников — то есть все, кто находился в офисе. В числе задержанных оказался и основатель студии Андрей Маковский.

Причина обыска неизвестна, однако «Зеркало» обращает внимание на версию пропагандистов, которые предполагают, что задержания связаны с постом Маковского в соцсети Threads, опубликованным в начале марта. В этом посте основатель ZROBIM architects рассказывал, что студия получила письмо «с указанием нанять в штат идеолога» (от кого — не уточнялось).

«Зеркало» отмечает, что практика найма идеологов в штат распространена среди белорусских компаний, от которых этого требуют власти. В управлении идеологической работы администрации Заводского района Минска журналистам говорили, что кандидат на такой пост должен быть согласован с главой администрации района, а его функции — «работа с коллективом: информировать о новостях, событиях, приглашать для участия в культурно-массовых, патриотических и политических мероприятиях».

Пост Маковского, по версии пропагандистов, был расценен как недовольство этим указанием. В близком к белорусским силовикам телеграм-канале предполагают, что если бы Маковский не написал этот пост, то, «глядишь, и менее радикальным вмешательством обошлось бы».

Студия ZROBIM architects основана в 2011 году Андреем Маковским и Алексеем Кораблевым, она известна своими проектами в современной архитектуре как в Беларуси, так и за рубежом. В 2025 году разработанный студией проект школы в минском микрорайоне Новая Боровая стал победителем IIDA Global Excellence Award 2025 в категории «Образование». Кроме того, в этом же году команда ZROBIM architects заняла первое место на международной премии Add Awards за офис, спроектированный для «Альфа-Банка».