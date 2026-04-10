В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова

Полиция Сан-Франциско задержала 20-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в дом главы компании OpenAI (разработчика ChatGPT) Сэма Альтмана, сообщает 10 апреля ABC News, ссылаясь на OpenAI.

По данным полиции, подозреваемый бросил коктейль Молотова в дом Альтмана около 4 часов утра, из-за чего загорелись ворота. Никто не пострадал. Подозреваемый скрылся, его приметы передали полицейским.

Спустя час полицейские прибыли к штаб-квартире OpenAI, где мужчина якобы угрожал сжечь здание. Полиция установила, что это тот же человек, что атаковал дом Альтмана. 20-летнего подозреваемого задержали, ему готовятся предъявить обвинения.

OpenAI заявила, что ситуация находится под контролем, а ее офисам ничего не угрожает. По заявлению компании, расследование ведут сотрудники подразделения полиции Сан-Франциско по поджогам. В ФБР заявили, что знают об инциденте и сотрудничают с полицией.

ChatGPT появился в нашей жизни совсем недавно, но самой OpenAI уже 10 (!) лет Рассказываем, как она шла к лидерству в сфере ИИ, но по дороге забыла о своей изначальной миссии

ChatGPT появился в нашей жизни совсем недавно, но самой OpenAI уже 10 (!) лет Рассказываем, как она шла к лидерству в сфере ИИ, но по дороге забыла о своей изначальной миссии