Умер музыкант Африка Бамбаата — пионер хип-хопа
Американский рэпер, диджей и музыкальный продюсер Африка Бамбаата умер в Пенсильвании в возрасте 67 лет, сообщает TMZ.
По данным источников издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.
Бамбаату (его настоящее имя — Лэнс Тейлор) называют пионером хип-хопа. В восьмидесятых годах он выпустил серию треков в стиле электро, которые значительно повлияли на развитие хип-хоп культуры. Одна из его самых известных композиций — вышедшая в 1982 году «Planet Rock».
Тейлор родился в семье иммигрантов с Ямайки и Барбадоса и вырос в Бронксе в Нью-Йорке. В юности он выиграл конкурс эссе и получил поездку в Африку, а вернувшись домой, основал движение Bronx River Organization, которое было призвано объединить молодежь в районе, а затем — Universal Zulu Nation, сообщество, названное в честь народа зулу на юге Африки.
В 1985 году Тейлор участвовал в создании альбома «Sun City» в составе Artists United Against Apartheid — объединения музыкантов, выступавших против апартеида в Южной Африке. Среди других участников были Боб Дилан, Боно, Брюс Спрингстин, Джоуи Рамон, Лу Рид.
В мае 2016 года политический активист из Бронкса Рональд Сэвидж обвинил рэпера в сексуализированном насилии над ним в 1980 году, когда Сэвиджу было 15 лет. Позже к обвинениям присоединились еще трое мужчин. Сам Тейлор отвергал обвинения. В 2025 году он по решению суда выплатил компенсацию мужчине, обвинившему его в торговле людьми в 1990-х годах.