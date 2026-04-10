Пелевин выпускает книгу «Возвращение Синей Бороды». Ее сюжет связан с делом Эпштейна
Новая книга Виктора Пелевина под названием «Возвращение Синей Бороды» выйдет 23 апреля, сообщает издательство «Эксмо».
«История закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном», — говорится в анонсе.
Сюжет новой книги не связан с циклом Transhumanism Inc., в котором вышло уже пять романов.
Издательство «Эксмо» приводит аннотацию нового романа:
Жиль де Рэ — сподвижник Жанны дʼАрк, маршал Франции — и кровавый серийный убийца-маньяк. Римский император Тиберий — современник Иисуса Христа — и один из самых известных развратников в истории.
Какое отношение имеют они к острову Эпштейна?
Что такое реинкарнация на самом деле? Ответственны ли мы за совершенное в прошлых жизнях? Были ли это действительно мы?
Кто такой Джеффри Эпштейн и чем занимались его гости на самом деле? В чем роль тайного общества «Pink Sunset» и его медиумов?
Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…
Секреты грабителей пирамид, гнев египетских богов, зверства левых активистов и преступления венценосных сластолюбцев, тайны квантовых прыжков в прошлое…
На бонус — ценнейший практический навык: как одолеть непобедимый соблазн или укоренившуюся плохую привычку? Люди знали это три тысячи лет назад, но давно забыли.
А мы вот помним.
Новый роман Пелевина можно будет купить в книжных магазинах и на маркетплейсах. Также книга будет доступна в аудио и в электронной версии в «Яндекс Книгах» (по подписке) и на «Литресе».
«Эксмо» отмечает, что новая книга Пелевина впервые за много лет выйдет весной, а не осенью.
Последний роман Виктора Пелевина «A Sinistra» вышел в сентябре 2025 года. Это пятая книга в серии, действие которой разворачивается во вселенной Transhumanism Inc. Предыдущая книга серии под названием «Круть» выходила за год до этого — в октябре 2024-го.