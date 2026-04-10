Минфин США провел экстренное совещание с банками из-за выхода новой модели ИИ, которая уже нашла тысячи неизвестных уязвимостей в ПО

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе созвал руководителей крупнейших американских банков на экстренное совещание, чтобы обсудить риски, связанные с выпуском новой модели искусственного интеллекта компании Anthropic, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников FT, во встрече участвовали руководители Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo, а также председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

6 апреля Anthropic выпустила для ограниченного круга партнеров (в их числе были Amazon, Apple и Microsoft) новую модель Mythos с более широкими возможностями в поиске уязвимостей программного обеспечения. В релизе компании говорилось, что Mythos уже выявила «тысячи серьезных уязвимостей», включая уязвимости во «всех основных операционных системах и браузерах».

Совещание, собранное Бессентом, как пишет FT, отражает обеспокоенность администрации Трампа возможностями новой модели Anthropic из-за ее продвинутых функций выявления уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками. Что конкретно обсуждалось на встрече, FT не уточняет. В Минфине США на запрос о комментарии не ответили.

У компании Anthropic непростые отношения с администрацией Трампа. Ее модель искусственного интеллекта Claude используется Пентагоном, однако военное ведомство требует, чтобы компания сняла все ограничения, чтобы Claude можно было использовать в военных целях. Anthropic отказалась это делать, администрация Трампа в ответ объявила компанию «угрозой для цепочки поставок» — это означает, что с ней больше нельзя работать, а с теми, кто продолжит это делать, Минобороны разорвет контракты.

Читайте также

Один из крупнейших в мире ИИ-стартапов — Anthropic — поссорился с Пентагоном. Компания отказалась давать военным полный доступ к своей модели Claude Теперь она под угрозой исчезновения

Читайте также

Один из крупнейших в мире ИИ-стартапов — Anthropic — поссорился с Пентагоном. Компания отказалась давать военным полный доступ к своей модели Claude Теперь она под угрозой исчезновения