«Интерфакс»: налог на сверхприбыль за 2025 год предложили установить по ставке 20%

Власти России обсуждают возможность взимать налог на сверхприбыль (windfall tax) за 2025 год на уровне 20%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать такое предложение 10 марта; срок исполнения наступает сегодня, 10 апреля.

Источник отметил, что налог предлагается взимать с суммы превышения прибыли компании за 2025 год над средней прибылью в 2018-2019 годах. Именно этот период использовался как расчетная база для налога с прибыли за 2021-2022 годы.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил в конце марта после встречи бизнеса с Путиным, что участники обсуждали тему налога на сверхприбыль. «Все механизмы в Налоговом кодексе есть. Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят», — говорил Шохин.

В Минфине РФ пока не комментировали информацию «Интерфакса».

Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний в августе 2023 года. В тот год ставка налога формально составляла 10%, но компании могли заплатить налог в размере 5% в случае, если делали обеспечительный платеж с опережением. Подавляющее большинство компаний воспользовались такой возможностью. Неясно, обсуждается ли аналогичный механизм ускорения платежа сейчас.

От windfall tax за 2021-2022 годы бюджет в итоге получил почти 319 миллиардов рублей, но только 3,3 миллиарда поступило по ставке 10%, а не по «льготным» 5%.

Читайте также

Читайте также

