FT: европейские страны нарастили импорт российского СПГ на фоне войны на Ближнем Востоке

Страны Европы увеличили импорт сжиженного природного газа с российского «Ямал СПГ» в первом квартале 2026 года на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до пяти миллионов тонн. Такие данные приводит Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Закупки российского СПГ были увеличены на фоне войны на Ближнем Востоке, из-за которой были сокращены поставки сжиженного природного газа из Катара.

Из пяти миллионов тонн СПГ, отправленного европейским странам из России с начала года, 1,5 миллиона тонн были закуплены в марте, когда США и Израиль наносили удары по Ирану, а Иран атаковал соседние страны и закрыл Ормузский пролив.

На долю Европы, отмечает издание, за три месяца пришлось 97% все отгрузок партий сжиженного пригодного газа с «Ямал СПГ».

По оценке экологической некоммерческой организации Urgewald, в первом квартале 2026 года страны ЕС потратили на ямальский газ около 2,88 миллиарда долларов.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее заявлял, что, несмотря на резкий рост цен на газ и нефть Европе на фоне войны на Ближнем Востоке, Евросоюз не собирается пересматривать планы отказа от поставок российских энергоносителей.

