Министерство юстиции РФ добавило в реестр «иностранных агентов» филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.

По мнению ведомства, Иван Толстой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

Также в обновленный список «иноагентов» попали:

электоральный эксперт Роман Удот;

основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов;

общественный деятель Ризван Кубакаев;

активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова;

проект «Татар Шурасы».