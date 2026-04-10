Перейти к материалам

Филолог Иван Толстой — внук писателя Алексея Толстого — новый «иноагент»

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ добавило в реестр «иностранных агентов» филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.

По мнению ведомства, Иван Толстой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

Также в обновленный список «иноагентов» попали:

  • электоральный эксперт Роман Удот;
  • основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов;
  • общественный деятель Ризван Кубакаев;
  • активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова;
  • проект «Татар Шурасы».