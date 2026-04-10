Филолог Иван Толстой — внук писателя Алексея Толстого — новый «иноагент»
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ добавило в реестр «иностранных агентов» филолога и историка литературы Ивана Толстого, внука русского и советского писателя Алексея Толстого.
По мнению ведомства, Иван Толстой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».
Также в обновленный список «иноагентов» попали:
- электоральный эксперт Роман Удот;
- основатель паблика «Азиаты России» Василий Матенов;
- общественный деятель Ризван Кубакаев;
- активистка Феминистского антивоенного сопротивления Лилия Вежеватова;
- проект «Татар Шурасы».