«Это не то соглашение, о котором мы договаривались». Трамп заявил, что Иран по-прежнему не пропускает суда через Ормузский пролив

Иран «очень плохо справляется» с выполнением условий прекращения огня, заявил президент США Дональд Трамп.

«Иран очень плохо справляется — можно даже сказать, бесчестно — с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, о котором мы договаривались!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В другом посте Трамп предостерег Иран от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. «Появляются сообщения, что Иран взимает плату с танкеров за проход через Ормузский пролив — лучше бы это было не так, а если это так, им лучше немедленно это прекратить», — написал он.

Трамп в ночь на 8 апреля объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, пообещав, что США прекратят бомбардировки при условии немедленного открытия Ормузского пролива. По словам Трампа, США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров. Позже выяснилось, что Иран и США, судя по заявлениям представителей обеих сторон, расходятся в понимании условий прекращения огня, необходимого для начала переговоров. Ормузский пролив по-прежнему остается фактически закрытым, а проходящие через него суда вынуждены договариваться с Ираном.

