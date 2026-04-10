Дуров назвал шифрование вотсапа «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей»

Основатель мессенджера телеграм Павел Дуров вновь раскритиковал принадлежащий Meta вотсап. В своем телеграм-канале Дуров написал:

«Шифрование» вотсап, возможно, является крупнейшим мошенничеством в истории, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей.

Мессенджер от компании Meta, по словам Дурова, «читает сообщения пользователей и делится ими с третьими лицами». Телеграм, по словам его основателя, «никогда не делал этого и никогда не будет делать в будущем».

Свой пост Дуров сопроводил скриншотом публикации об иске к Meta и обвинении компании в хранении и доступе к личным сообщениям.

Дуров, напоминает РБК, последовательно критикует вотсап. Так, в январе 2026 года он заявил, что для веры в безопасность этого мессенджера «нужно быть совсем тупым», а в 2022 году утверждал, что вотсап служит инструментом слежки.

И телеграм, и вотсап входят в число самых популярных в России и мире. В России оба мессенджера «ограничиваются» — сначала в них начали блокировать возможность звонков, а затем и доступ к ним в целом.

Павел Дуров наконец-то прокомментировал блокировку телеграма: он выпустил очередной манифест по-английски Вопросов к нему меньше не стало. Да и сам телеграм по-прежнему не работает в России

Читайте также

Павел Дуров наконец-то прокомментировал блокировку телеграма: он выпустил очередной манифест по-английски Вопросов к нему меньше не стало. Да и сам телеграм по-прежнему не работает в России