Суд в Москве заочно дал четыре года колонии директору Берлинского центра Карнеги Александру Габуеву

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев заочно получил срок в РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Савеловский районный суд Москвы признал Габуева виновным по уголовным статьям о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (330.1 УК) и об участии в деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК).

Приговор суда — четыре года и два месяца лишения свободы и запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

Габуева объявили «иностранным агентом» в июне 2023 года. Сейчас он постоянно проживает за пределами России.

