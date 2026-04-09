Жители крупнейших стран Европы назвали США при Трампе большей угрозой, чем Китай
Жители Европы воспринимают США под руководством президента Дональда Трампа большей угрозой, чем Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше и Бельгии.
В общей сложности 36% респондентов ответили, что США — это угроза для Европы, в то время как только 12% назвали ее близким союзником. Китай считают угрозой 29% участников опроса.
Наиболее критическим среди стран, участвовавших в исследовании, отношение к США оказалось в Испании и Италии — там Вашингтон назвали угрозой 51% и 46% соответственно. В Польше этот показатель самый низкий — лишь 13%, при этом 34% поляков считают США партнером, а 24% — близким союзником.
Россию во всех шести странах, жители которых принимали участие в опросе, считают главным противником — о том, что она представляет угрозу, заявили 70% респондентов. Чаще всего этой точки зрения придерживаются в Польше (92%), реже всего — в Италии (51%).
Дональд Трамп после возвращения на президентский пост вынудил Евросоюз заключить новое торговое соглашение, которое наблюдатели называли невыгодным для ЕС и неоднократно под разными предлогами угрожал вывести США из НАТО.
Наиболее острыми отношения между США и Европой были в начале 2026 года, когда Трамп потребовал передачи Гренландии под суверенитет Вашингтона. В итоге он отказался от этой идеи.