В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обыском

Сотрудники спецслужб в масках пришли в редакцию «Новой газеты» в Москве, сообщает само издание.

Силовики проводят в офисе обыск.

«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис на Потаповском, где также находится часть сотрудников», — говорится в сообщении.

Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что приехал в редакцию «Новой», но люди в масках не пустили его, так как он «слишком одиозный». «То, что удалось выяснить: обыск проводит СК Москвы; скорее всего, речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями», — написал он в своем телеграм-канале.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что обыски в «Новой газете» связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. Других подробностей собеседник агентства не приводит.

«Новая газета» приостанавливала работу в конце марта 2022 года. Часть журналистов уехали за границу и стали выпускать «Новую газету Европа». Оставшиеся в России журналисты начали выпускать бумажный журнал. В сентябре 2022 года суд по иску Роскомнадзор лишил «Новую газету» и выпускаемый ей журнал лицензии. Ведомство утверждало, что редакция якобы не предоставила властям в установленные сроки свой устав. При этом это требование появилось в законе несколькими годами позже, чем сама «Новая газета».

Читайте также

Читайте также

«Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников» Редакция «Новой газеты» — о решении суда аннулировать регистрацию издания