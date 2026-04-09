В Псковской области застрелили двух поисковых собак «Лиза Алерт»

В одном из лесов Псковской области во время тренировки застрелили двух собак из поискового отряда «ЛизаАлерт». О гибели питомцев — двух бордер-колли Бэсти и Люмен — рассказала владелец, кинолог и проводник поисковых собак Юлия Иванова.

По ее словам, собак, которые участвовали в поисках людей с весны 2023-го и лета 2025 года, убили утром 8 апреля во время тренировки по поиску тел погибших (ПТП).

«Рано утром мы поехали на тренировку по ПТП. Все было как обычно. Собаки работали. Они самостоятельны в поиске и могут уходить далеко. В этот раз так и было. И тут выстрелы. Я заорала их имена. Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили», — рассказала Иванова на своей странице во «ВКонтакте».

Владелец собак отметила, что Бэсти и Люмен были в специальных ярких сигнальных попонах и с громкими колокольчиками. «Кто-то специально убил их», — уверена Иванова. По ее словам, рядом с местом убийства находятся несколько деревень и воинская часть.

В МВД по Псковской области заявили, что начали проверку по публикации в СМИ об убийстве двух собак поискового отряда.

После гибели Бэсти и Люмен проект «Dogfriendly Map» опубликовал инструкцию о том, как работают поисковые собаки и как вести себя при встрече с ними.