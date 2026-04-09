В Греции задержали подозреваемого в подготовке убийства российского активиста и политического советника в Литве

В Греции в городе Салоники задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке двойного убийства на территории Литвы, сообщило издание Delfi.

Задержание произошло еще 10 февраля по европейскому ордеру на арест. Греческое издание Voria называет задержанного этническим греком из Грузии. Суд в Салониках постановил передать мужчину Литве, но он оспорил это решение в Верховном суде Греции. Обвинения он отрицает. По словам подозреваемого, в случае отправки в Литву его жизни будет грозить опасность.

По версии следствия, подозреваемый через посредников перевел пять тысяч евро на подготовку убийства. Литовские правоохранительные органы считают, что планировалось двойное убийство — активиста из России, получившего убежище в Литве, и советника по политическим вопросам, который известен своей критикой в адрес России. Их имена не называются. Voria уточняет, что активисту, убийство которого планировалось, 46 лет.

Всего по делу проходят семь человек — граждане Греции, России, Грузии, Украины, Беларуси и Литвы. Исполнителям убийств, по версии следствия, должны были заплатить в общей сложности 40 тысяч евро. По данным Delfi, организатору планировалось заплатить 50 тысяч евро, Voria называет сумму в 10 тысяч.

Delfi пишет, что подозреваемые собирали информацию о потенциальных жертвах, следили за ними, фотографировали и делали видео, в машине одной потенциальной жертвы установили подслушивающее устройство. Кроме того, предполагается, что у активиста из России взломали «электронные системы».

Судя по публикации Delfi, фигуранты дела были задержаны еще 12 марта 2025 года. При этом в деле есть еще один подозреваемый, который может находиться в Германии. Voria называет его ключевым фигурантом дела.