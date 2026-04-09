Российские банки обяжут указывать ИНН клиентов при переводах через Систему быстрых платежей
Обновление. Позже в пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили РИА Новости, что указывать ИНН должны будут банки, а не их клиенты. «Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК», — сказали в НСПК. В связи с новой информацией мы изменили заголовок новости.
Жителей России с 1 июля обяжут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах через Систему быстрых платежей. Об этом заявил представитель Национальной системы платежных карт Никита Юрков, отвечающий за направление Системы быстрых платежей.
Из его презентации на форуме «Антифродум» 9 апреля следует, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.
Такую меру вводят, чтобы противодействовать мошенникам, которые используют счета других людей.
Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН практически незаменяем — и его сложно поменять.
ИНН — это уникальный цифровой код, который налоговая служба присваивает физлицам и юрлицам для учета налогов. У физлиц ИНН состоит из 12 цифр, у юрлиц — из 10.