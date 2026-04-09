Российские банки обяжут указывать ИНН клиентов при переводах через Систему быстрых платежей

Обновление. Позже в пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили РИА Новости, что указывать ИНН должны будут банки, а не их клиенты. «Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК», — сказали в НСПК. В связи с новой информацией мы изменили заголовок новости.

Жителей России с 1 июля обяжут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах через . Об этом заявил представитель Национальной системы платежных карт Никита Юрков, отвечающий за направление Системы быстрых платежей.

Из его презентации на форуме «Антифродум» 9 апреля следует, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.

Такую меру вводят, чтобы противодействовать мошенникам, которые используют счета других людей.

Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН практически незаменяем — и его сложно поменять.

ИНН — это уникальный цифровой код, который налоговая служба присваивает физлицам и юрлицам для учета налогов. У физлиц ИНН состоит из 12 цифр, у юрлиц — из 10.

