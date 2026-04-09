Роскомнадзор заблокировал сервис Максима Каца по проверке работоспособности VPN в России
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов проект «Светофор VPN-ов», запущенный блогером и политиком Максимом Кацем. Решение об этом приняли 6 апреля, сервис начали блокировать 9 апреля, следует из материалов проекта blockedin.org.
Кац запустил проект по проверке работоспособности VPN в России 18 марта. Создатель сервиса рассказывал, что это некоммерческий проект, работоспособность VPN проверяют «волонтеры в Москве без специальных технических навыков»: «Просто включают и смотрят работает ли».
Власти России в последние недели усилили борьбу с VPN-сервисами. Так, министерство цифрового развития РФ попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN, а также потребовало, чтобы крупнейшие интернет-площадки к 15 апреля ограничили доступ к их платформам пользователям с включенными VPN.
Борьба с VPN активизировалась на фоне блокировки двух крупнейших в России мессенджеров — телеграма и вотсапа.