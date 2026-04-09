Политолог и участник пропагандистского шоу на НТВ Виктор Олевич заявил, что уехал из России из-за давления ФСБ

Политолог Виктор Олевич, выступающий в роли эксперта-американиста в пропагандистском шоу на НТВ, сообщил, что покинул Россию из-за давления ФСБ. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, в декабре и начале февраля к нему домой «приходили с прямыми угрозами».

«Причины — отказ от сотрудничества, отказ от получения гражданства РФ. Давление оказывалось несмотря на то, что я располагаю информацией, чувствительной для государства», — написал он.

Олевич также опубликовал номера телефонов предполагаемых сотрудников ФСБ, которые, по его словам, оказывали на него давление. The Insider отмечает, что один из номеров действительно принадлежит сотруднику ФСБ.

Политолог рассказал, что в настоящее время находится в Греции. Он попросил «оповестить Госдепартамент США» о просьбе «оказать содействие».

Виктор Олевич — уроженец Одессы, у него есть гражданство США. В 2003 году он окончил факультет русской литературы и истории в университете Темпл в Филадельфии. В 2010 году переехал в Москву. Олевич известен участием в пропагандистском шоу на НТВ «Место встречи».