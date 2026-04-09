Патриарх Кирилл на проповеди в Чистый четверг поздравил верующих с праздником Богоявления. Он отмечается в январе

Патриарх Кирилл во время проповеди в Великий (Чистый) четверг 9 апреля поздравил верующих с другим праздником — Богоявлением (Крещением), которое отмечается в январе. Об этом в своем телеграм-канале пишет журналистка Ксения Лученко.

После поздравления патриарх читал проповедь о важности праздника Богоявления в течение примерно пяти минут. Затем, как видно на кадрах трансляции, ему поднесли открытую книгу — он посмотрел туда, после чего сказал: «А сегодня мы празднуем Великий четверг». Дальше он продолжил проповедь уже про сегодняшний праздник.

На официальном сайте Московского патриархата проповедь патриарха была выложена в отредактированном виде — оттуда убрали все упоминания Богоявления.

Патриарху Кириллу 79 лет. Ранее Лученко со ссылкой на источники писала о том, что у главы РПЦ начались «когнитивные проблемы», связанные с возрастом. Эта информация официально не подтверждена.